Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору меховых изделий
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Как отметили в ведомстве, выбирая изделия из меха, нужно прежде всего убедиться в наличии контрольного знака (КИЗ).
На изделиях отечественного производства КИЗ должен иметь зелёный цвет, на импортных изделиях — красный. Он может быть вшит в шов изделия с изнаночной стороны, приклеен на маркировочный ярлык или навешен в петличное отверстие.
Убедиться в соответствии КИЗ можно на сайте Центра развития перспективных технологий.
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