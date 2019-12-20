Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору меховых изделий

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе меховых изделий, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору меховых изделий
  • © Руслан Кривобок/РИА Новости

Как отметили в ведомстве, выбирая изделия из меха, нужно прежде всего убедиться в наличии контрольного знака (КИЗ).

На изделиях отечественного производства КИЗ должен иметь зелёный цвет, на импортных изделиях — красный. Он может быть вшит в шов изделия с изнаночной стороны, приклеен на маркировочный ярлык или навешен в петличное отверстие.

Убедиться в соответствии КИЗ можно на сайте Центра развития перспективных технологий.

Ранее семейный доктор Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору одежды во время холодов.

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