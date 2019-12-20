SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем

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Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности двигателя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино.
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем
  • РИА Новости

«Экипаж пытался дважды запустить двигатель самолёта, после чего пассажиров попросили покинуть салон», — отметили в пресс-службе.

Рейс должен был вылететь 20 декабря в 7:15. Представители аэропорта сообщили, что все 79 пассажиров, которые находились на борту самолёта, смогут отправиться в Москву сегодня.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития региональных авиамаршрутов в России.

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