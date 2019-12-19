Очевидец рассказал подробности стрельбы в центре Москвы 

Очевидец Владимир Адясов рассказал RT, что когда началась стрельба на улице Большая Лубянка в центре Москвы, люди подумали, что это фейерверк, но полицейские им стали кричать, чтобы они убегали.

«Я выходил в 18:01 из «Магазина путешествий» на Кузнецком Мосту. И начались такие звуки. Сначала люди подумали, что это фейерверк. Но потом... полицейские, которые там были (которые стоят обычно напротив этого здания, регулируют движение), сделали очень умный ход — они стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а чтобы бежали», — сообщил он.

По его словам, после этого люди начали бежать. Мужчина рассказал, что хотел «остаться поснимать», но потом испугался, что «вдруг какая пуля отрикошетит».

Он отметил, что звуки стрельбы были приглушённые. По его словам, стрельба продолжалась минуту-полторы.

«Обычно же один-два-три выстрела, а тут их было очень много. Не смогу даже сосчитать — но было много. Настолько часто они шли», — рассказал Адясов.

Ранее в ФСБ сообщили, что на улице Большая Лубянка в Москве неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие. Нападавший нейтрализован.