В ФСБ сообщили о пострадавших в результате стрельбы в Москве

На улице Большая Лубянка в Москве неизвестный открыл стрельбу, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

AFP

В результате инцидента есть пострадавшие. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал о стрельбе в центре столицы. По имеющимся данным, инцидент произошёл рядом с комплексом зданий ФСБ России.