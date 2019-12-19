ОТКРЫВШИЙ СТРЕЛЬБУ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ДЕЙСТВОВАЛ В ОДИНОЧКУ — ФСБ

В ФСБ сообщили о пострадавших в результате стрельбы в Москве

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На улице Большая Лубянка в Москве неизвестный открыл стрельбу, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
В ФСБ сообщили о пострадавших в результате стрельбы в Москве
  • AFP

В результате инцидента есть пострадавшие.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал о стрельбе в центре столицы. По имеющимся данным, инцидент произошёл рядом с комплексом зданий ФСБ России.

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