В ФСБ сообщили о пострадавших в результате стрельбы в Москве
На улице Большая Лубянка в Москве неизвестный открыл стрельбу, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
- AFP
В результате инцидента есть пострадавшие.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал о стрельбе в центре столицы. По имеющимся данным, инцидент произошёл рядом с комплексом зданий ФСБ России.
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