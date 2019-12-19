После публикации RT жительница Нижневартовска добилась права усыновления слепоглухонемого сироты

В Нижегородской области суд удовлетворил иск жительницы Нижневартовска Виктории Силантьевой об усыновлении сироты-инвалида, о котором RT рассказывал в рамках проекта «Не один на один».

© Фото из личного архива / ГБУ «Замятинский ДДИ»

Как сообщила RT Силантьева, в ходе заседания в Балахнинском районном суде её иск поддержали прокурор и детский омбудсмен. После вступления решения в законную силу пятилетний Максим отправится в Нижневартовск в новую семью.

«Против передачи ребёнка были только представители органов опеки, из-за позиции которых и пришлось идти в суд», — пояснила Силантьева.

Она выразила благодарность RT за поддержку.

«Если бы вы не обнародовали нашу историю, решение суда могло быть иным. Это общая победа. Такое чувство, что сын родился», — отметила женщина.

Ранее RT рассказывал о том, как руководство нижегородского детского дома-интерната и опека препятствовали устройству в семью Силантьевой тяжелобольного Максима, который с рождения лишён слуха и зрения. Семья Силантьевой в течение года пыталась добиться разрешения на усыновление ребёнка, но получала отказы.