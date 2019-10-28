Детские омбудсмены поддержали семью из Нижневартовска в борьбе за усыновление сироты

В Балахнинском районном суде Нижегородской области прошло предварительное слушание по делу об усыновлении пятилетнего сироты-инвалида. 32-летняя мать троих детей Виктория Силантьева из Нижневартовска в июле этого года получила положительное заключение нижневартовской опеки, но их коллеги из Нижегородской области и руководство детского дома-интерната выступили против устройства слепоглухого мальчика в семью. По словам Виктории, они усомнились в её возможностях воспитывать тяжелобольного сироту. В итоге женщина подала иск. Уполномоченные по правам детей Нижегородской области и ХМАО заявили, что готовы поддержать усыновительницу в суде.

Собран пакет документов в 4х экземплярах на усыновление.

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© vikulya_silant.eva

Детские омбудсмены в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Нижегородской области заявили, что готовы помочь 32-летней многодетной матери Виктории Силантьевой, которая через суд добивается разрешения на усыновление тяжелобольного пятилетнего сироты Максима. Ранее RT рассказывал, как в 2018 году женщина увидела фото сироты: слепоглухой мальчик жил в специальном доме ребёнка, и желающих усыновить его не было. Виктория и её муж получили в Нижневартовске положительное заключение о возможности стать приёмными родителями, однако сотрудники опеки и попечительства и руководство детского дома-интерната (ДДИ), в который перевели ребёнка, отказались отдать его, заявив, что не понимают мотивов семьи. На прошлой неделе состоялось предварительное заседание по этому делу, а 14 ноября суд, как ожидается, примет окончательное решение о судьбе Максима.

Претензии к жилью

В ходе предварительного судебного заседания судья Балахнинского городского суда Нижегородской области ознакомилась с материалами в присутствии специалиста местного органа опеки и попечительства и самой усыновительницы. На слушании соцзащита, по словам Силантьевой, вновь выразила сомнение в её возможностях воспитывать тяжелобольного сироту.

«Судья спросила у сотрудницы опеки, что её не устраивает. Чиновница ответила, что у кандидата в опекуны маленькая квартира и четвёртый этаж. Я ответила, что поднять ребёнка на четвёртый этаж не проблема. Я могла бы за руку с ним подняться, ведь он ходит с опорой. Хотя в опеке убеждены, что он не ходит и ходить никогда не будет, — рассказала Виктория. — Моего внимания и любви хватит на всех».

По словам Силантьевой, вопрос с перевозкой Максима в другой регион удалось решить.

«По поводу нетранспортабельности вопрос отпал. Опека заявила, что на собрании вынесли заключение о том, что его можно перевозить наземным транспортом. Я рассматриваю вариант с поездом — есть специальные купе, адаптированные для инвалидов», — объяснила кандидат.

Скандальное фото

Между тем встретиться с Максимом Силантьевой сразу не удалось. По словам женщины, она хотела навестить сироту перед судом. Однако директор Замятинского детского дома-интерната отказала ей и потребовала направление из опеки.

«Перед предварительным заседанием хотела повидать Максима. В итоге меня не пустили. Директор заявил, что мне не положено видеть ребёнка, так как я не взяла направление на посещение в опеке. Хотя по закону я, как одобренный усыновитель, вправе навещать ребёнка для установления контакта без специальных разрешений, — рассказала Виктория в беседе с RT. — Я попросила директора написать официальный отказ с указанием причин, по которым я не могу увидеться с ребёнком. Но она не стала этого делать».

После суда Силантьевой всё же удалось повидаться с мальчиком.

«В суде сотрудница опеки мне сказала, что если я хочу увидеть ребёнка, то не нужно никакого направления. По её словам, наверное, директор ДДИ что-то неправильно поняла. Но как человек, работающий больше 20 лет в системе, может не знать законов? Как я понимаю, меня просто не хотели пускать. Потому что я показывала нашему омбудсмену фото связанного Максима», — предположила многодетная мать.

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© vikulya_silant.eva

Фото связанного маленького больного сироты появилось в интернете в 2018 году.

«На фото пожаловались, начались проверки. Я рассказала об этом на суде, на что мне ответили, будто я просто не понимаю специфику этого детского дома. Конечно, я не медик, но, как бы то ни было, связывать ребёнка нельзя, особенно такого, как Максим. Ведь у него глаза — это руки. Как он может развиваться тогда?» — возмущается женщина.

Виктория поделилась, что сейчас мальчик чувствует себя заметно лучше и узнаёт её.

«У него хороший аппетит. Он ходит с опорой или за руку. Когда я подошла, он заулыбался. Я даже кофту надела ту же самую, в которой была в прошлый раз. Он гладит её и узнаёт, ведь только так он видит мир», — рассказала потенциальная мама сироты.

Поддержка омбудсмена

Стоит отметить, что детские омбудсмены в ХМАО — Югре и Нижегородской области накануне предварительного слушания заявили, что готовы поддержать усыновительницу, если их пригласят участвовать в процессе.

«Документы в суде. Что бы опека ни говорила, решение принимает суд. Если суд посчитает нужным привлечь нас, то мы выскажем своё мнение. Но вмешиваться в деятельность суда никто не может. Те доводы, которые приводит опека, на мой взгляд, не очень убедительны, и я думаю, что суд примет решение в интересах ребёнка», — объяснила RT уполномоченная по правам ребёнка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

В свою очередь, её коллега в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Татьяна Мохавикова направила Ушаковой письмо с просьбой поддержать усыновительницу.

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© vikulya_silant.eva

«Полученная из ХМАО — Югры информация и конкретные выводы в вашу пользу доведены 15 октября 2019 года уполномоченным до начальника управления образования и социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области, — сообщили Силантьевой в письменном ответе из аппарата нижегородского омбудсмена. — По поручению уполномоченного выражаем готовность принять участие в судебном разбирательстве по данному вопросу в случае привлечения к участию в деле».

14 ноября 2019 года в Балахнинском районном суде состоится основное заседание по вопросу передачи сироты в семью Виктории Силантьевой.