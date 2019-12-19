Более 1,5 тысячи призывников пошли служить на Черноморский флот
- РИА Новости
«После прибытия на флот все военнослужащие осеннего призыва прошли подготовительный курс, в ходе которого получили знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки», — сообщили в пресс-службе.
Всего в ходе осеннего призыва 2019 года Черноморский флот пополнят порядка 1,6 тыс. военнослужащих по призыву.
Ранее НСН сообщала, что почти 500 новобранцев Семёновского стрелкового полка приняли присягу в Зале славы Музея Победы на Поклонной горе.