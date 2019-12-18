Прокуратуру просят разобраться в ситуации с уголовным преследованием многодетной матери из Рязанской области

Сопредседатель правозащитного центра «Единая Россия», депутат Госдумы Михаил Старшинов рассказал RT, что направил запрос в прокуратуру с просьбой взять под личный контроль уголовное дело в отношении многодетной приёмной матери Светланы Соловьёвой.

© Светлана Соловьёва

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В своём обращении Старшинов просит прокурора Рязанской области разобраться в ситуации.

«Прошу обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры прокурорского реагирования для соблюдения законных прав Светланы Соловьёвой», — говорится в сообщении.

Ранее RT рассказывал о том, что прокурор Сапожковского района Наталья Качанова в декабре 2019 года в пятый раз отменила постановление о прекращении уголовного дела, возбуждённого из-за ложного доноса трёх приёмных дочерей Светланы Соловьёвой. Позже девочки признались, что оговорили приёмную мать намеренно, и попросили у неё прощения. В ответ на возобновлённое уголовное преследование дети Соловьёвой записали видеообращение, где рассказали о том, что боятся потерять приёмную семью.

Сопредседателем правозащитного центра «Единая Россия» также является главный редактор RT Маргарита Симоньян.