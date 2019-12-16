В Рязанской области на многодетную мать вновь завели уголовное дело из-за ложного доноса детей

Жительница Рязанской области Светлана Соловьёва в пятый раз стала фигурантом уголовного дела по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Осенью 2018-го три приёмные дочери пожаловались на опекуна, однако практически сразу выяснилось, что девочки оговорили женщину. В итоге дело несколько раз закрывали, но районный прокурор отменяла эти постановления. В последний раз расследование было возобновлено после того, как Соловьёва заявила о намерении добиваться возмещения морального ущерба за уголовное преследование. Адвокат женщины считает, что семье стоит сменить место жительства, поскольку в последнее время Соловьёвы подвергаются настоящей травле.

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© Светлана Соловьева

В декабре 2019 года прокурор Сапожковского района Рязанской области в пятый раз отменила постановление о прекращении дела в отношении многодетной матери Светланы Соловьёвой. Уголовное преследование женщины продолжается уже больше года.

В октябре 2018-го три приёмные дочери Соловьёвой после ссоры с матерью написали жалобу в орган опеки и попечительства на жестокое обращение в семье. Девочек забрали в детдом. Однако уже через несколько дней они признались, что оговорили своего опекуна. В итоге две девочки вернулись домой, а одна сейчас живёт в другой приёмной семье в Воронеже.

На жалобы детей отреагировала местный прокурор Наталья Качанова, которая по результатам проверки завела на многодетную мать уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Следователи несколько раз допрашивали детей Соловьёвой и не находили в её действиях состава преступления. В начале ноября 2019 года местный следственный отдел вынес постановление о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям. Но прокуратура отменила это решение.

«Даже не надуманные, а полностью выдуманные предлоги»

«Я была на сессии в Рязани, когда мне позвонил следователь и сказал, что прокурор отменила постановление и уголовное дело в отношении меня возобновили. Причина — не полностью выполнены следственные действия, якобы они не допросили Яну», — рассказывает RT Светлана Соловьёва.

Помимо дополнительного допроса приёмной дочери, прокурор потребовала предоставить сведения о состоянии здоровья опекуна и кредитных обязательствах семьи.

«Это даже не надуманные, а полностью выдуманные предлоги. Почему её интересует состояние моего здоровья, причина ухода из правоохранительных органов и кредитные обязательства?» — возмущается многодетная мать.

Женщина напоминает, что дело в отношении неё уже несколько раз закрывали, а сотрудника, который год назад вынес постановление о возбуждении уголовного дела, оштрафовали.

«Первый раз постановление об отказе в возбуждении дела вынес участковый. Качанова постановление отменила и отправила дело в отдел дознания. Дознаватель тоже не усмотрел состава преступления. Тогда прокурор передала дело следователю. Он, изучив материалы, также пришёл к выводу, что преступления не было, — рассказывает Соловьёва. — При этом в прошлом году я писала жалобу в Генпрокуратуру на нашего прокурора, её спустили в областную, а оттуда в районную. То есть на кого я жаловалось, тот эту жалобу и проверял».

Дети в панике

По мнению адвоката Соловьёвой Натальи Юдиной, поводом для возобновления расследования послужил иск о возмещении морального вреда семье.

«Мы начали готовить иск о возмещении морального вреда, запросили у психологической службы объективное заключение о состоянии семьи, и буквально через несколько дней нам сообщили, что дело возобновили», — поясняет RT Юдина.

Юрист считает, что районный прокурор превысила свои должностные полномочия, в связи с чем уже направлена жалоба в областную прокуратуру.

«Следствие было завершено по реабилитирующим основаниям. Однако прокурор Сапожковского района Рязанской области старший советник юстиции Качанова Н.А. препятствует прекращению уголовного дела, желая избежать ответственности за ранее принятые незаконные решения», — говорится в обращении Юдиной.

RT направил запрос в Рязанскую областную прокуратуру с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако в пресс-службе ведомства на него оперативно ответить не смогли.

Тем временем, по словам адвоката, в последнее время семья стала подвергаться настоящему преследованию.

«По-хорошему, семье надо уезжать из этого Сапожка — после прекращения дела домашнего кота растерзали и повесили на забор, в пруду рыбу отравили. Почему-то общественность считает, что её иск о возмещении морального вреда — это какая-то запредельная наглость. Тем временем дети в панике, боятся, что их увезут в детский дом, если они выйдут из дома», — рассказывает Юдина.

В свою очередь, дети Соловьёвой записали видеообращение, в котором попросили оставить их приёмную маму в покое.

«Нам очень страшно. Мы боимся потерять эту семью, а главное маму, потому что мама сделала для нас всё возможное и невозможное. Она нас приютила, обогрела, а теперь прокурор возобновил ещё раз дело и хочет добиться того, чтобы нас отняли. Мы не хотим этого и будем добиваться, чтобы нас оставили. Все говорят, что родители плохие, но это неправда», — говорят дети.

Дом находится в залоге

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка Рязанской области сообщили RT, что держат ситуацию с семьёй Соловьёвых на контроле, но при этом не могут вмешиваться в деятельность прокуратуры.

«Прокурор нашла в деле множество нарушений УПК РФ. Она — профессионал. Я согласилась с её доводами. На заседании правительства я задала вопрос прокурору области о Соловьёвой, и он сказал, что все действия Качановой согласованы с ним. Я никакого права не имею вмешиваться в эту деятельность», — заявила детский омбудсмен Рязанской области Екатерина Мухина.

Собеседница RT также рассказала, что у семьи много кредитов, а дом находится в залоге, что в конечном счёте может отразиться на воспитании детей. На замечание о том, что сама Соловьёва эту информацию не подтверждает, детский омбудсмен пояснила, что узнала о финансовых делах семьи от прокурора, которая сделала запросы в банки.

«Качанова мне сказала, что информация о кредитах и доме, который заложили, теперь будет в материалах уголовного дела»,— объяснила Мухина.

Добавим, что Светлана Соловьёва обратилась за помощью к депутату Госдумы Оксане Пушкиной в надежде на то, что парламентарий поможет разобраться в сложившейся ситуации.