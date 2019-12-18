В Башкирии завели дело по факту гибели 12-летней девочки при пожаре

В Башкирии завели уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки при пожаре, сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Тело ребёнка нашли 16 декабря на улице Заречная в деревне Тавтиманово.

На тот момент было известно, что семья проживала в бытовом вагоне, поскольку уже пережила пожар в собственном доме.

«В настоящее время следователем назначен ряд экспертных исследований с целью установления причины смерти ребёнка, а также иных обстоятельств, способствовавших произошедшей трагедии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.