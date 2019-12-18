Краснодарский филиал Россельхозбанка представил новогоднюю коллекцию монет

Краснодарский филиал Россельхозбанка представил коллекцию монет, приуроченную к наступлению 2020 года и посвящённую белой металлической крысе.

Как передают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу банка, помимо монет с символом года, также предлагаются монеты, на которых изображены знакомые сюжеты русских новогодних сказок.

На одной Дед Мороз и Снегурочка спешат с поздравлениями, так как на часах — последние минуты года. На другой к ним присоединились лесные звери, которые водят хоровод вокруг ёлки.

Ранее ФАН сообщало, что Центробанк выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы.