В Хабаровском крае вынесли приговор в отношении организаторов подпольных казино

В Хабаровском крае вынесли приговор в отношении десяти организаторов подпольных казино, передаёт Transsibinfo.com со ссылкой на региональное управление СК России.

Установлено, что двое мужчин и восемь женщин занимались незаконной деятельностью в посёлках Ванино и Заветы Ильича.

Летом 2019 года оперативники и силовики провели обыски в заведениях и изъяли игровые аппараты, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

Подсудимых признали виновными и приговорили к штрафам от 120 тыс. до 240 тыс. рублей.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на Дальнем Востоке вынесли приговор по делу об организации незаконного игорного бизнеса.