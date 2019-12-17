В Хабаровском крае вынесли приговор в отношении организаторов подпольных казино

Короткая ссылка
В Хабаровском крае вынесли приговор в отношении десяти организаторов подпольных казино, передаёт Transsibinfo.com со ссылкой на региональное управление СК России.
В Хабаровском крае вынесли приговор в отношении организаторов подпольных казино
  • РИА Новости

Установлено, что двое мужчин и восемь женщин занимались незаконной деятельностью в посёлках Ванино и Заветы Ильича.

Летом 2019 года оперативники и силовики провели обыски в заведениях и изъяли игровые аппараты, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

Подсудимых признали виновными и приговорили к штрафам от 120 тыс. до 240 тыс. рублей.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на Дальнем Востоке вынесли приговор по делу об организации незаконного игорного бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить