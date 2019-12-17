В Хабаровском крае вынесли приговор в отношении организаторов подпольных казино
- РИА Новости
Установлено, что двое мужчин и восемь женщин занимались незаконной деятельностью в посёлках Ванино и Заветы Ильича.
Летом 2019 года оперативники и силовики провели обыски в заведениях и изъяли игровые аппараты, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.
Подсудимых признали виновными и приговорили к штрафам от 120 тыс. до 240 тыс. рублей.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на Дальнем Востоке вынесли приговор по делу об организации незаконного игорного бизнеса.