В Общественной палате составят карту проблем правоприменения

В Общественной палате России изучат все обращения граждан и составят карту проблем правоприменения, заявила «Парламентской газете» секретарь ОП Лидия Михеева.

«Наша работа с обращениями граждан — это важный инструмент работы с реальной повесткой. Это не только помощь конкретному человеку, но и анализ, обобщение всех этих проблем», — пояснила она.

По её словам, члены ОП попробуют сформировать карту мнений россиян.

Как отметила Михеева, предложения поступают разные — от транспорта и медицины до образования.

Помимо этого, в 2020 году общественники намерены продолжить практику проведения нулевых чтений законопроектов.

Ранее в Общественной палате оценили осведомлённость россиян о нацпроектах.