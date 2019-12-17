В Общественной палате составят карту проблем правоприменения
- РИА Новости
«Наша работа с обращениями граждан — это важный инструмент работы с реальной повесткой. Это не только помощь конкретному человеку, но и анализ, обобщение всех этих проблем», — пояснила она.
По её словам, члены ОП попробуют сформировать карту мнений россиян.
Как отметила Михеева, предложения поступают разные — от транспорта и медицины до образования.
Помимо этого, в 2020 году общественники намерены продолжить практику проведения нулевых чтений законопроектов.
Ранее в Общественной палате оценили осведомлённость россиян о нацпроектах.