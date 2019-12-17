В Карелии прошёл Международный форум зимних видов туризма

В Карелии прошёл Международный рождественский форум зимних видов туризма, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Пленарное заседание открыл заместитель премьер-министра региона по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

«Большое количество участников ещё раз подтверждает факт острой необходимости подобной сессии сегодня, ведь развитие зимних видов туризма является одним из важнейших направлений в обозначенной области», — сказал он.

Со своей стороны, заместитель директора департамента государственной политики в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Наталья Беленко отметила, что Карелия — один из лидеров среди субъектов России в сфере туризма.

Руководитель проекта Российского экспортного центра по поддержке экспорта туристических услуг Дарья Шамрай, в свою очередь, сказала, что для любого региона важно создавать именно экспортно ориентированные товары.

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение ввести налоговые каникулы для собственников малых отелей и гостевых домов в республике.