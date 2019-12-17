В Удмуртии рассказали о новой программе по поддержке многодетных семей

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о новой программе по поддержке многодетных семей на 2020 год.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«С этого года многодетным малообеспеченным семьям предоставляется 50%-ная льгота по транспортному налогу на одно транспортное средство до 150 лошадиных сил. А с 2020 года льгота будет распространена на все многодетные семьи, независимо от дохода семьи», — сказал Бречалов на сессии Госсовета.

Кроме того, по его словам, с 1 марта все дети из многодетных семей будут питаться в школах бесплатно.

Также с 1 января семьи, где появился третий и последующий ребёнок, станут получать единовременную выплату в размере 240 тыс. рублей.

О поддержке семей рассказали и в Курской области. В частности, с 2020 года там увеличат выплаты студенческим семьям. Если раньше они получали 900 рублей, то со следующего года — 3 тыс. рублей, передаёт kp.ru. Повысят также ежемесячное пособие на третьего и последующего ребёнка. Оно составит 10 107 рублей.

Ранее в Нижегородской области рассказали о выделенных на поддержку рождаемости средствах.