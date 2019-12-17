В музее Челябинска над метеоритом поднялся купол

Короткая ссылка
В Государственном историческом музее Южного Урала сообщили, что защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, по неизвестным причинам самопроизвольно поднялся на некоторое время.
В музее Челябинска над метеоритом поднялся купол
  • © historical_museum74
  • Instagram

Сотрудник отдела музея по связям с общественностью Юрий Богатенко рассказал, что инцидент произошёл 14 декабря. 

«Неожиданно, средь бела дня, а в это время в музее были посетители, поднялся самостоятельно купол, под которым находится фрагмент метеорита «Челябинск», — приводит слова Богатенко РИА Новости. 

По его словам, после прибытия сотрудников охраны купол опустили. Сотрудник музея заявил, что причина произошедшего непонятна, так как технических неполадок не было.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что суд вынес приговор частному коллекционеру-геологу, забравшему фрагмент метеорита «Челябинск» из запасников Государственного исторического музея Южного Урала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить