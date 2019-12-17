В музее Челябинска над метеоритом поднялся купол

В Государственном историческом музее Южного Урала сообщили, что защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, по неизвестным причинам самопроизвольно поднялся на некоторое время.

Сотрудник отдела музея по связям с общественностью Юрий Богатенко рассказал, что инцидент произошёл 14 декабря.

«Неожиданно, средь бела дня, а в это время в музее были посетители, поднялся самостоятельно купол, под которым находится фрагмент метеорита «Челябинск», — приводит слова Богатенко РИА Новости.

По его словам, после прибытия сотрудников охраны купол опустили. Сотрудник музея заявил, что причина произошедшего непонятна, так как технических неполадок не было.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что суд вынес приговор частному коллекционеру-геологу, забравшему фрагмент метеорита «Челябинск» из запасников Государственного исторического музея Южного Урала.