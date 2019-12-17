В Сочи вынесли приговоры по делу об обманутых дольщиках

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В Сочи вынесены приговоры по делу об обманутых дольщиках, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
В Сочи вынесли приговоры по делу об обманутых дольщиках
  • РИА Новости

В совершении 45 преступлений в сфере строительства обвинялись три человека. Они привлекали средства потерпевших для возведения многоквартирных домов. При этом объекты строились без разрешения и проектной документации.

От действий фигурантов пострадали жители Краснодарского края, Челябинской, Ростовской и Волгоградской областей, Новосибирска, Сыктывкара, Екатеринбурга, Омска, Санкт-Петербурга, Москвы. Сумма ущерба составила для каждого из них от 630 тыс. до 2,8 млн рублей.

Центральный районный суд Сочи назначил фигурантам наказание до 9,5 года лишения свободы. Их имущество арестовано для возмещения ущерба.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте завели дело о мошенничестве застройщика.

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