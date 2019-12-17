Эксперт оценил возобновление продаж Opel в России

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Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил решение компании PSA Peugeot Citroën возобновить продажи моделей Opel в России.
Эксперт оценил возобновление продаж Opel в России
  • Reuters

«Opel возвращается с моделями, и это чисто Peugeot и чисто Citroën», — заявил он.

По его словам, россияне понимают, что покупают, и эти машины не ждёт успех, если концерн не возьмётся за разделение брендов между Peugeot, Citroën и Opel.

«Если они не будут делать что-то очень оригинальное и доступное по цене, то успеха в нашей стране у компании не будет», — заключил он.

Ранее аналитик автомобильного рынка Алексей Калачёв в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал решение компании PSA Peugeot Citroën возобновить продажи моделей Opel в России.

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