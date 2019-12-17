В Роскачестве дали рекомендации по выбору и хранению коньков

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Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать коньки и ухаживать за ними, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт организации.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору и хранению коньков
  • РИА Новости

По данным специалистов, все коньки можно условно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские.

«Первые три вида — это варианты для профессиональных спортсменов. Такие коньки имеют серьёзную защиту, изготовлены по специальным технологиям и стоят недёшево», — отметили специалисты.

Роскачество не рекомендует покупать для любительской езды жёсткие ботинки, как у спортсменов, и обращают внимание, что внутренний материал должен быть нескользящим, поскольку нога должна хорошо фиксироваться.

По мнению специалистов, лучше выбирать коньки с утеплителем и приобрести к ним тонкие термоноски.

Чтобы коньки служили долго, эксперты Роскачества рекомендуют хранить их в мягких чехлах со впитывающим материалом, а также хорошо затачивать лезвия. 

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в 28 парках столицы этой зимой будут работать 38 катков и хоккейных коробок.

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