В Удмуртии стартовал региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества»

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Региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества — 2019» стартовал в Удмуртии. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
В Удмуртии стартовал региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества»
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Цель состязаний — найти и поделиться лучшими практиками наставничества, которые помогут в повышении производительности труда.

«Конкурс «Лучшие практики наставничества — 2019» открывает возможность для наших предприятий транслировать успешный опыт и лучшие практики повышения производительности труда, управления персоналом в другие регионы страны. Уверен, что предприятиям республики есть что представить широкой публике», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Конкурс организован в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Москве состоялось открытие международного конкурса «Мой первый бизнес».

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