Лавров отметил рост радикальных настроений в ряде стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём обращении к участникам конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» отметил, что рост радикальных настроений — одна из главных проблем в области прав человека.

Как передаёт РИА Новости, заявление зачитал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

В приветственном слове российский министр подчеркнул, что на евразийском пространстве остаётся немало проблем в области прав человека.

«В их числе расовая, этническая, религиозная нетерпимость, торговля людьми. В ряде стран остро стоит вопрос защиты национальных меньшинств, включая право на гражданство, использование родного языка. Тревожит рост радикальных, в том числе неонацистских, настроений. В целях эффективного купирования данных негативных явлений повышается востребованность коллективных действий, включая обмен опытом и изучение лучших мировых практик», — процитировал обращение Вершинин.

В начале декабря Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встреч на полях СМИД ОБСЕ в Милане рассказал о росте радикальных настроений на территории Украины.