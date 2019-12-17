Роспотребнадзор изъял из оборота 11,2% предметов одежды по результатам проверки

Инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды из всех проверенных в январе — сентябре 2019 года, сообщают «Известия».

По информации ведомства, среди меховых изделий и обувной продукции некачественными были признаны 5,4% и 6,1% соответственно.

По словам экспертов, самые распространённые нарушения — использование опасных тканей и подделки мировых брендов.

«Имитация брендовой продукции по низким ценам притягательна для многих потребителей. Хотя платёжеспособный спрос остаётся низким, такие товары пользуются высоким спросом», — отметил исполнительный директор Союзлегпрома Игорь Ульянов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников в период распродаж, сообщал Nation News.