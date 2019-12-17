Эксперт рассказал о тратах россиян во время предновогодних распродаж

Аналитик компании «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал сумму, которую в среднем тратят россияне на покупки во время предновогодних распродаж.

«В среднем во время предновогодних распродаж россияне тратят суммы от 10 до 25 тыс. рублей. Новый год — это время длинных каникул, поэтому, как правило, граждане настроены на масштабные траты и на необдуманные покупки», — отметил аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов.

Он также рекомендовал выбирать для покупок крупные сетевые магазины с хорошей репутацией и активным товарооборотом.

Ранее член совета Гильдии маркетологов Ирина Денисова в беседе с Nation News рассказала о феномене «чёрной пятницы», которую считают главной распродажей года.