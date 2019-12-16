Rambler попросит прекратить дело против Nginx

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Совет директоров Rambler поручил менеджменту холдинга попросить правоохранительные органы прекратить ранее возбуждённое уголовное дело вокруг ситуации с компанией Nginx. 
Rambler попросит прекратить дело против Nginx
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Rambler по итогам заседания совета директоров холдинга. 

«Рассмотрев все данные обстоятельства, совет директоров единогласно решил... поручить менеджменту Rambler обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбуждённого ранее уголовного дела...», — говорится в сообщении.

Также совет директоров поручил при необходимости продолжить обеспечение защиты интересов компании в рамках гражданско-правового поля.

При этом менеджменту поручено расторгнуть договор с компанией Lynwood, которой в 2015 году холдинг уступил права на предъявление претензий и исков касательно нарушений прав на Nginx. Также Lynwood предложат обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления.

Ранее СМИ сообщили о проведении в московском офисе Nginx обыска в рамках дела, которое было возбуждено по подозрению в нарушении авторских прав. Дело было возбуждено по заявлению Lynwood Investments.

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