В Москве прошла презентация книги Чуркина

В Москве прошла презентация книги с воспоминаниями бывшего постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, которая называется «Трудности перевода».

Презентация состоялась в книжном магазине на Арбате. На мероприятии присутствовала вдова покойного дипломата Ирина Чуркина и замглавы МИД России Александр Панкин.

Виталий Чуркин не успел издать свои мемуары при жизни, поэтому этот труд завершила его супруга.

В книге содержатся воспоминания Чуркина об основных вехах международной политики на протяжении 40 лет.

Виталий Чуркин занимал должность постпреда России при ООН с 2006 по 2017 год. Он скончался 20 февраля 2017 года.