В Москве прошла презентация книги Чуркина
Презентация состоялась в книжном магазине на Арбате. На мероприятии присутствовала вдова покойного дипломата Ирина Чуркина и замглавы МИД России Александр Панкин.
Виталий Чуркин не успел издать свои мемуары при жизни, поэтому этот труд завершила его супруга.
В книге содержатся воспоминания Чуркина об основных вехах международной политики на протяжении 40 лет.
Виталий Чуркин занимал должность постпреда России при ООН с 2006 по 2017 год. Он скончался 20 февраля 2017 года.