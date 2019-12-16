В Москве прошла презентация книги Чуркина

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В Москве прошла презентация книги с воспоминаниями бывшего постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, которая называется «Трудности перевода».

Презентация состоялась в книжном магазине на Арбате. На мероприятии присутствовала вдова покойного дипломата Ирина Чуркина и замглавы МИД России Александр Панкин.

Виталий Чуркин не успел издать свои мемуары при жизни, поэтому этот труд завершила его супруга. 

В книге содержатся воспоминания Чуркина об основных вехах международной политики на протяжении 40 лет. 

Виталий Чуркин занимал должность постпреда России при ООН с 2006 по 2017 год. Он скончался 20 февраля 2017 года.

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