СК изучит данные об общежитии на подземной парковке в Москве

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Следственный комитет проведёт проверку по факту появления в СМИ информации о том, что управляющая компания жилого комплекса устроила общежитие для мигрантов в технических помещениях на подземной парковке.
СК изучит данные об общежитии на подземной парковке в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СК. 

Соответствующий сюжет был показан в эфире одного из федеральных телеканалов.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку и оперативно установить все обстоятельства, связанные с нарушением жилищных прав граждан.

«Ход и результаты доследственных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве.

Также Бастрыкин поручил проверить данные о незаконном функционировании хостела в жилом доме на юго-востоке Москвы.

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