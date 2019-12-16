СК изучит данные об общежитии на подземной парковке в Москве

Следственный комитет проведёт проверку по факту появления в СМИ информации о том, что управляющая компания жилого комплекса устроила общежитие для мигрантов в технических помещениях на подземной парковке.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СК. Соответствующий сюжет был показан в эфире одного из федеральных телеканалов. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку и оперативно установить все обстоятельства, связанные с нарушением жилищных прав граждан. «Ход и результаты доследственных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве. Также Бастрыкин поручил проверить данные о незаконном функционировании хостела в жилом доме на юго-востоке Москвы.