СК изучит данные об общежитии на подземной парковке в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СК.
Соответствующий сюжет был показан в эфире одного из федеральных телеканалов.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку и оперативно установить все обстоятельства, связанные с нарушением жилищных прав граждан.
«Ход и результаты доследственных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве.
Также Бастрыкин поручил проверить данные о незаконном функционировании хостела в жилом доме на юго-востоке Москвы.