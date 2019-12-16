В Генпрокуратуре России назвали причину покупки двух электрокаров

Генеральная прокуратура России сообщила, что два электрокара приобретаются для ведомственного пансионата в Ялте для транспортировки маломобильных граждан, приезжающих на отдых и реабилитацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Генпрокуратуры.

«В рамках действующего законодательства были закуплены два электрокара для пансионата Генпрокуратуры «Россия» в Ялте для транспортировки маломобильных граждан, которые приезжают на отдых и реабилитацию», — заявили в ведомстве.

Также в Генеральной прокуратуре уточнили, что жилые и лечебные корпуса пансионата в Ялте расположены «на ощутимых для этой категории посетителей расстояниях».

Ранее СМИ сообщили о том, что Генпрокуратура опубликовала на сайте госзакупок тендер на покупку двух электрокаров.