В Генпрокуратуре России назвали причину покупки двух электрокаров

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Генеральная прокуратура России сообщила, что два электрокара приобретаются для ведомственного пансионата в Ялте для транспортировки маломобильных граждан, приезжающих на отдых и реабилитацию.
В Генпрокуратуре России назвали причину покупки двух электрокаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Генпрокуратуры.

«В рамках действующего законодательства были закуплены два электрокара для пансионата Генпрокуратуры «Россия» в Ялте для транспортировки маломобильных граждан, которые приезжают на отдых и реабилитацию», — заявили в ведомстве.

Также в Генеральной прокуратуре уточнили, что жилые и лечебные корпуса пансионата в Ялте расположены «на ощутимых для этой категории посетителей расстояниях».

Ранее СМИ сообщили о том, что Генпрокуратура опубликовала на сайте госзакупок тендер на покупку двух электрокаров.

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