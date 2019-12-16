Ростехнадзор предложил отменить обязательные промышленные экспертизы

Глава Ростехнадзора Алексей Алёшин в беседе с «Российской газетой» заявил о необходимости отменить обязательные промышленные экспертизы, поскольку они не выполняют свои функции.

«Любой, даже самый беглый анализ показывает, что экспертизы на 70% являются либо крайне слабыми, либо вовсе фиктивными», — отметил он.

С 2014 года Ростехнадзор не утверждает результаты экспертизы, а только регистрирует их. В результате в случае аварии руководитель промышленного предприятия может отвергнуть претензии и сослаться на заключение экспертов, которые, со своей стороны, тоже не несут ответственности за качество проведённой экспертизы.

Поэтому, полагает Алёшин, обязательные экспертизы надо отменить — их можно проводить на добровольной основе, но если такое решение принимается, то отвечать за него должен глава предприятия.