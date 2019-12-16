В столице завершили ремонт Большого Москворецкого моста
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«Большой Москворецкий — один из значимых мостов Москвы. Прослужил более 80 лет, за это время не было никаких капитальных работ. Мост пришёл в аварийное состояние», — заявил мэр Сергей Собянин.
Нормативный срок ремонта оценивался в 26 месяцев. Работы велись круглосуточно. По словам Собянина, реконструкцию смогли сделать за 15 месяцев.
Все работы контролировались представителями Департамента культурного наследия.
«Мост, по сути, разобрали и собрали заново, заменили или упрочнили основные несущие конструкции. После реконструкции моста срок его службы продлён на 100 лет», — отметил мэр.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге после капитального ремонта, который продолжался полгода, открыли Первый Инженерный мост.