В столице завершили ремонт Большого Москворецкого моста

В российской столице завершили ремонт Большого Москворецкого моста, сообщает kp.ru.

«Большой Москворецкий — один из значимых мостов Москвы. Прослужил более 80 лет, за это время не было никаких капитальных работ. Мост пришёл в аварийное состояние», — заявил мэр Сергей Собянин.

Нормативный срок ремонта оценивался в 26 месяцев. Работы велись круглосуточно. По словам Собянина, реконструкцию смогли сделать за 15 месяцев.

Все работы контролировались представителями Департамента культурного наследия.

«Мост, по сути, разобрали и собрали заново, заменили или упрочнили основные несущие конструкции. После реконструкции моста срок его службы продлён на 100 лет», — отметил мэр.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге после капитального ремонта, который продолжался полгода, открыли Первый Инженерный мост.