Эксперты назвали самое выгодное время для покупки автомобиля в России

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Автоэксперты рассказали, когда в России выгоднее всего приобретать автомобиль, сообщает Nation News.
Эксперты назвали самое выгодное время для покупки автомобиля в России
  • Reuters

По словам специалистов, с января многие автопроизводители планируют повысить цены на свой модельный ряд, поэтому не стоит дожидаться скидок, которые обычно начинаются после Нового года и распространяются на прошлогодние автомобили.

Кроме того, с Нового года в России повысится ставка утилизационного сбора, а весной вступит в силу новый ГОСТ, согласно которому производители начнут выдавать этикетки энергоэффективности. По мнению экспертов, это также может сказаться на ценообразовании.

По этим причинам специалисты советуют не затягивать с покупкой транспортного средства и приобретать автомобиль до наступления 2020 года.

Ранее аналитик автомобильного рынка Алексей Калачёв в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения о возможном росте цен на машины в 2020 году.

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