В Керчи открыли памятник единству и неделимости Крыма и России

В Керчи открыли памятник, посвящённый единству и неделимости Крыма и России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.

Как сообщает РИА Новости, композиция представляет собой скульптуры древнерусского князя Глеба Святославича и летописца игумена Никона с копией Тмутараканского камня.

«Мы являемся свидетелями знакового и глубоко символичного события, которое станет ярким подтверждением культурного феномена Крыма как одного из центров мировой цивилизации, а также доказательством того, что Керчь является самым древним городом России», — заявила глава Минкульта Крыма Арина Новосельская.

Она отметила, что это не просто памятник «политическим деятелям Древней Руси, а материальный образ единства и неделимости Крыма и России».

Она рассказала, что найденный в 1792 году на Тамани Тмутараканский камень гласил, что князь Глеб измерил море между Тмутараканью (средневековый город, расположенный в дельте реки Кубани на территории нынешней станицы Тамань Краснодарского края) и Корчевом (Керчью) в 1068 году.

Новосельская пояснила, что «промер пролива — это символическое действо, обозначающее твёрдое русское правление на обеих берегах». Также, по её словам, «символично, что промер был сделан по тому же маршруту, где сейчас возведён Крымский мост, навеки связавший эти берега в единое и неделимое целое».

Ранее арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.