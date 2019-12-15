В Союзе журналистов России рассказали о числе погибших коллег за последние 30 лет

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Секретарь Союза журналистов России, глава международного отделения СЖР Тимур Шафир в беседе с Nation News заявил, что общее число погибших коллег за последние 30 лет приближается к 300, но точной статистики до сих пор нет.
В Союзе журналистов России рассказали о числе погибших коллег за последние 30 лет
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Несмотря на то, что в последние годы статистика стала выправляться, точных данных по погибшим при исполнении своих профессиональных обязанностей журналистам, к сожалению, так и нет. По разным данным, эта цифра приближается к 300», — сказал он.

По его словам, в 2019 году, по данным Международной федерации журналистов, во всём мире погибли около 50 журналистов.

Как отметил Шафир, ведётся планомерная и очень необходимая работа, чтобы память о коллегах бережно хранилась не только в их семьях, но и в профессиональном сообществе.

Ранее, как сообщало ФАН, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что журналистов, которые честно выполняют свою работу, рискуя при этом своим здоровьем и даже жизнью, необходимо поддерживать и защищать.

15 декабря отмечается День памяти российских журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей.

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