В Госдуме призвали защищать журналистов в горячих точках

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал защищать журналистов в горячих точках, сообщает ФАН со ссылкой на его пресс-службу.
В Госдуме призвали защищать журналистов в горячих точках
  • РИА Новости

«Необходимо делать всё, чтобы тот трагический список имён, которые мы вспоминаем сегодня, не пополнялся», — сказал он.

По словам Володина, профессия военного журналиста — одна из самых опасных.

«Они рискуют своей жизнью, чтобы люди могли знать правду о происходящем», — добавил он.

Ранее секретарь Союза журналистов России (СЖР), глава международного отделения СЖР Тимур Шафир в беседе с Nation News заявил, что общее число погибших коллег за последние 30 лет приближается к 300, но точной статистики нет.

15 декабря отмечается День памяти российских журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

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