Сын Валерии рассказал о третьем ДТП за неделю
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Он опубликовал видео с места ДТП на своей странице и заявил, что «это не прикол».
«Это третья авария. Жесть какая-то», — приводит слова Шульгина РИА Новости.
Сын Валерии добавил, что ничего серьёзного не произошло. Он объяснил, что автомобили слегка ударились друг о друга.
«На моей машине только рамку номерную надо поменять», — рассказал он.
По его словам, участники аварии «даже не стали вызывать» инспекторов ГИБДД.
8 декабря Шульгин попал в ДТП под Тосно.