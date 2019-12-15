Сын Валерии рассказал о третьем ДТП за неделю

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал, что он стал участником третьего дорожно-транспортного происшествия за неделю. Об этом он написал в своём Instagram.
Сын Валерии рассказал о третьем ДТП за неделю
  • © РИА Новости

Он опубликовал видео с места ДТП на своей странице и заявил, что «это не прикол».

«Это третья авария. Жесть какая-то», — приводит слова Шульгина РИА Новости

Сын Валерии добавил, что ничего серьёзного не произошло. Он объяснил, что автомобили слегка ударились друг о друга. 

«На моей машине только рамку номерную надо поменять», — рассказал он.

По его словам, участники аварии «даже не стали вызывать» инспекторов ГИБДД.

8 декабря Шульгин попал в ДТП под Тосно.

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