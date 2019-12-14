В Башкирии произошёл пожар на складе

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В МЧС сообщили о возгорании на складе с сыпучими продуктами в Иглинском районе Башкирии.
В Башкирии произошёл пожар на складе
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.

Уточняется, что произошло обрушение части конструкции здания. 

В настоящий момент возгорание тушат 42 человека и 17 единиц техники.

Ранее спасателям удалось ликвидировать пожар на складе с покрышками в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом.

В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

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