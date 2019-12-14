В Башкирии произошёл пожар на складе
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
Уточняется, что произошло обрушение части конструкции здания.
В настоящий момент возгорание тушат 42 человека и 17 единиц техники.
Ранее спасателям удалось ликвидировать пожар на складе с покрышками в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом.
В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.