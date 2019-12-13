В МЧС уточнили данные о ликвидации пожара на складе в Москве
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- РИА Новости
«Объявлена ликвидация пожара на отдельных участках. Полной ликвидации пожара нет. В отдельных местах наблюдается открытое горение», — рассказали в ведомстве.
Как ранее сообщил Интерфакс со ссылкой на МЧС, пожар на складе потушен. По сообщениям СМИ, на месте пожара произошли взрывы, а также пострадал один спасатель.
В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.