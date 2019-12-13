В МЧС уточнили данные о ликвидации пожара на складе в Москве

В МЧС уточнили, что пожар на складе с тканями на Варшавском шоссе в Москве потушен лишь на отдельных участках. Об этом сообщает ТАСС.

«Объявлена ликвидация пожара на отдельных участках. Полной ликвидации пожара нет. В отдельных местах наблюдается открытое горение», — рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщил Интерфакс со ссылкой на МЧС, пожар на складе потушен. По сообщениям СМИ, на месте пожара произошли взрывы, а также пострадал один спасатель.

В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.