Пожар на складе на юге Москвы локализовали

Пожарным удалось локализовать пожар на складе на юге Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС по Москве Сергея Желтова.

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«Пожар на складе локализован на площади 7 тыс. кв. м», — заявил Желтов. Он также сообщил, что «пострадал один пожарный». Ранее сообщалось, что площадь возгорания выросла более чем в два раза и достигла 7 тыс. кв. м. RT ведёт прямую трансляцию.