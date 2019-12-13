Пожар на складе на юге Москвы локализовали

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Пожарным удалось локализовать пожар на складе на юге Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС по Москве Сергея Желтова.
Пожар на складе на юге Москвы локализовали
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«Пожар на складе локализован на площади 7 тыс. кв. м», — заявил Желтов.

Он также сообщил, что «пострадал один пожарный».

Ранее сообщалось, что площадь возгорания выросла более чем в два раза и достигла 7 тыс. кв. м

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