В Саратовской области завели дело по факту обнаружения тела младенца

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В селе Красный Кут завели уголовное дело по факту обнаружения тела младенца, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СУ СК России по Саратовской области.
В Саратовской области завели дело по факту обнаружения тела младенца
  • РИА Новости

Статья — «Убийство матерью новорождённого ребенка».

Личность матери устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что 30 ноября дети, игравшие рядом с рекой, заметили вмёрзший в лёд предмет и обратились к взрослым. Пришедший на помощь мужчина извлёк тело ребёнка.

«Взгляд» передавал, что в Ижевске возбудили дело из-за смерти ребёнка во время тихого часа в детсаду.

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