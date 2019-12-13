В Саратовской области завели дело по факту обнаружения тела младенца
- РИА Новости
Статья — «Убийство матерью новорождённого ребенка».
Личность матери устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что 30 ноября дети, игравшие рядом с рекой, заметили вмёрзший в лёд предмет и обратились к взрослым. Пришедший на помощь мужчина извлёк тело ребёнка.
«Взгляд» передавал, что в Ижевске возбудили дело из-за смерти ребёнка во время тихого часа в детсаду.