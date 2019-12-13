В Саратовской области завели дело по факту обнаружения тела младенца

В селе Красный Кут завели уголовное дело по факту обнаружения тела младенца, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СУ СК России по Саратовской области.

Статья — «Убийство матерью новорождённого ребенка».

Личность матери устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что 30 ноября дети, игравшие рядом с рекой, заметили вмёрзший в лёд предмет и обратились к взрослым. Пришедший на помощь мужчина извлёк тело ребёнка.

«Взгляд» передавал, что в Ижевске возбудили дело из-за смерти ребёнка во время тихого часа в детсаду.