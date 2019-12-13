Опрос: 74% россиян хотели бы заменить корпоратив на премию
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В опросе, который проводился в 370 населённых пунктах России, приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения, имеющих постоянную работу.
«При наличии выбора между новогодним корпоративом и премией деньги предпочли бы 74%. В среднем россияне считают 4,7 тыс. рублей денежным эквивалентом корпоративной вечеринке. Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25—34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 тыс. рублей (79%)», — отметили аналитики.
По данным Superjob, корпоративы предпочитают 18% сотрудников.
Ранее представитель исполнительной дирекции Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалёв в беседе с ФАН заявил, что компании стали чаще отказываться от традиционных новогодних корпоративов.