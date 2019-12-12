Ярославским предпринимателям рассказали о преимуществах работы через портал поставщиков

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В Ярославле в рамках семинара-практикума «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса» прошла презентация портала поставщиков.
Ярославским предпринимателям рассказали о преимуществах работы через портал поставщиков
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Как сообщает НСН, в мероприятии приняли участие 70 представителей малого и среднего бизнесa Ярославской области. По итогам встречи почти 25% присутствующих компаний зарегистрировались на портале поставщиков для дальнейшего участия в закупках малого объёмa.

«Нашa задача — показать эффективный инструмент для расширения их бизнесa. Портал позволяет оперативно взаимодействовать с b2c-клиентaми, государственными заказчиками и осуществлять закупки в максимально короткие сроки. В Москве он существует с 2013 годa и за это время зарекомендовал себя эффективной площадкой для встречи заказчиков, поставщиков и осуществления закупок», — отметил представитель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Денис Дыбов.

По его мнению, портал поставщиков по праву считается эффективным инструментом для предпринимателей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали об итогах 2019 года в сфере бизнеса и инвестиций.

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