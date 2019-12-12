Эксперты назвали популярные направления для поездок в Европу в декабре
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По результатам исследования, самым востребованным является маршрут в Прагу — туда отправляются до 14% опрошенных.
Далее следуют Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин и Рига — в этих направлениях летят по 5% опрошенных.
В топ-10 попали также Париж, Вена, Франкфурт, Рим и Белград.
В целом за 2019 год количество туристов, которые решили самостоятельно отправиться в Европу на новогодние и рождественские праздники, сократилось на 4%, а стоимость билетов, напротив, выросла.
Ранее kp.ru сообщала, что в Ассоциации туроператоров России определили самые популярные направления среди российских туристов в период католического Рождества.