Эксперты назвали популярные направления для поездок в Европу в декабре

Аналитики поисковика Туту.ру составили рейтинг самых популярных городов для поездок в Европу в декабре, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По результатам исследования, самым востребованным является маршрут в Прагу — туда отправляются до 14% опрошенных.

Далее следуют Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин и Рига — в этих направлениях летят по 5% опрошенных.

В топ-10 попали также Париж, Вена, Франкфурт, Рим и Белград.

В целом за 2019 год количество туристов, которые решили самостоятельно отправиться в Европу на новогодние и рождественские праздники, сократилось на 4%, а стоимость билетов, напротив, выросла.

Ранее kp.ru сообщала, что в Ассоциации туроператоров России определили самые популярные направления среди российских туристов в период католического Рождества.