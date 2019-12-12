Шойгу предложил пригласить в армейский КВН курсантов из других стран

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предложил армейскому КВН пригласить принять участие в игре курсантов из стран ближнего зарубежья, в том числе с Украины и из Прибалтики.

Об этом он сказал во время финала армейского КВН, который прошёл 11 декабря в Центральном театре российской армии.

«Если капитаны команд сегодня на этой сцене подпишут перчатки и отправят их своим коллегам, слушателям и курсантам академий Армении, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Украины», — сказал министр, добавив, что не следует забывать Прибалтику.

Он также предложил пригласить в игру израильских курсантов, процитировав строки Владимира Высоцкого: «А там — на четверть бывший наш народ». Слова министра приводит РИА Новости.

Совместная игра в КВН, считает Шойгу, приведёт к появлению новых друзей и знакомых. Эту идею Шойгу планирует предложить своим коллегам-министрам.

В завершение игры глава ведомства наградил лучших, на его взгляд, игроков. Часы он подарил Александру Рязанцеву из команды Top Secret из Краснодара, а фуражка Шойгу досталась Саяту Сарсенбеку из команды Казахстана.

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