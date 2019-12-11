В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в 2011 году

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребёнка в 2011 году. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный СУ СК России.

По информации следователей, 26 марта 2011 года в городе Волосово злоумышленник находился в своём доме с десятилетней потерпевшей. Он изнасиловал и убил девочку, после чего спрятал тело в лесном массиве в нескольких километрах от деревни Извара.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Ранее Nation News сообщало, что в Новосибирске организовали проверку по факту смерти пятилетней девочки.