В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в 2011 году
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По информации следователей, 26 марта 2011 года в городе Волосово злоумышленник находился в своём доме с десятилетней потерпевшей. Он изнасиловал и убил девочку, после чего спрятал тело в лесном массиве в нескольких километрах от деревни Извара.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.
Ранее Nation News сообщало, что в Новосибирске организовали проверку по факту смерти пятилетней девочки.