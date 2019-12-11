В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в 2011 году

Короткая ссылка
В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребёнка в 2011 году. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный СУ СК России.
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в 2011 году
  • © Следственный комитет РФ

По информации следователей, 26 марта 2011 года в городе Волосово злоумышленник находился в своём доме с десятилетней потерпевшей. Он изнасиловал и убил девочку, после чего спрятал тело в лесном массиве в нескольких километрах от деревни Извара.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Ранее Nation News сообщало, что в Новосибирске организовали проверку по факту смерти пятилетней девочки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить