Станция БКЛ «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1

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Станция Большой кольцевой линии «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1, сообщает kp.ru.
Станция БКЛ «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1
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«Здесь пересечение целого ряда магистралей, Арбатско-Покровской линии, Филёвской линии метро, МЦД-1. Уже сейчас транспортно-пересадочный узел загружен. Поэтому нужно быстрее реализовать этот проект, чтобы убрать строительную площадку, чтобы дать возможность комфортно пользоваться станциями метрополитена и переходами на другие линии», — заявил мэр Сергей Собянин.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин отметил, что работы идут в соответствии с графиком и ввод станции намечен на 2021 год.

Новую станцию строят вдоль Рублёвского шоссе — между Молдавской улицей и Смоленским направлением МЖД. Открыть её планируют в составе западного участка БКЛ.

В марте ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в московском метро появились брелоки «Тройка» с комплиментами.

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