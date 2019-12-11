Журналист и правозащитник Елена Масюк присоединилась к команде RT

Журналист и правозащитник Елена Масюк присоединилась к команде документального телеканала RTД.

Масюк является автором множества репортажей из Чечни, Афганистана, Косова, Таджикистана и других районов боевых действий в середине 1990-х годов, а также многочисленных документальных фильмов на остросоциальные темы.

«Я пришла на RТ делать документальное кино. Это будут социальные проекты. Надеюсь, всё получится», — сказала она.

На RT Масюк будет заниматься социальными проектами, а также документальными фильмами.

Елена Масюк — многократный лауреат премии ТЭФИ в номинациях «За мужество и профессионализм» и «Журналистское расследование», а также международной премии New York Festivals.

Входила в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (до 2018 года), член Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Документальный канал RTД пополнил семью международной телесети RT в 2011 году.

С тех пор было снято и показано более 1000 фильмов. Многие из них завоевали награды на престижных международных конкурсах, включая Media Excellence Award, New York Festivals, US International Film & Video Festival и OMNI International Awards.