Вышинский подготовит для Путина списки преследуемых на Украине крымчан

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что займётся подготовкой списков крымчан, преследуемых на Украине, данные о которых попросил ему предоставить российский лидер Владимир Путин.

Как сообщает РИА Новости, Вышинский рассказал Путину об уголовных преследованиях на Украине, в частности участников крымского референдума 2014 года и госслужащих Крыма.

«Я, например, был вчера страшно благодарен президенту... Президент отозвался и попросил списки. И эти списки мы сейчас будем готовить, потому что у нас нет их моментально», — заявил он.

Вышинский отметил, что существует «большое количество списков, связанных с Крымом» и он рассчитывает на поддержку комитета по международным делам Госдумы в этом вопросе.

По его словам, в данной ситуации необходима большая систематическая работа.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил о намерении СПЧ заняться проблемой существования на Украине около 6 тыс. уголовных дел против граждан России.