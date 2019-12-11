В Кремле оценили слова Эрнста об ошибке в сюжете Первого канала об МН17

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова генерального директора Первого канала Константина Эрнста, который ранее рассказал, что в сюжете 2014 года о Boeing 777 МН17 была допущена ошибка.
В Кремле оценили слова Эрнста об ошибке в сюжете Первого канала об МН17
  • РИА Новости

Журналисты спросили Пескова, какая у Кремля позиция в отношении такой ошибки и не подрывает ли это доверия к государственному телеканалу.

«Вы знаете, это вовсе не подрывает. Ведь вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing, важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, что касается каких-то версий, которые «выходят вперёд на определённом этапе», потом «подтверждается их несостоятельность или их сомнительность».

«Поэтому на определённом этапе это вполне может быть», — подчеркнул он.

Эрнст в интервью изданию The New Yorker рассказал о редакционной ошибке при подготовке телесюжета в 2014 году. В нём говорилось, что малайзийский Boeing мог быть атакован украинским истребителем.

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