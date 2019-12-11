В аэропорту Симферополя рассказали о задержке рейсов из-за тумана

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В аэропорту Симферополя сообщили, что девять рейсов задержано и один отменён из-за сильного тумана, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В аэропорту Симферополя рассказали о задержке рейсов из-за тумана
  • РИА Новости

«В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет девяти воздушных судов, один рейс был отменён. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, по данным аэропорта, командиры пяти воздушных судов приняли решение направиться на запасные аэродромы в Сочи и Анапу.

В свою очередь, портал «Юга.ру» сообщил, что в Краснодаре из-за сильного тумана было задержано шесть рейсов, а один международный рейс был отменён.

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