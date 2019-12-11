В аэропорту Симферополя рассказали о задержке рейсов из-за тумана
- РИА Новости
«В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет девяти воздушных судов, один рейс был отменён. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — заявили в пресс-службе.
Кроме того, по данным аэропорта, командиры пяти воздушных судов приняли решение направиться на запасные аэродромы в Сочи и Анапу.
В свою очередь, портал «Юга.ру» сообщил, что в Краснодаре из-за сильного тумана было задержано шесть рейсов, а один международный рейс был отменён.