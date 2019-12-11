В Роскачестве рассказали о мерах предосторожности при совершении покупок

Короткая ссылка
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы не столкнуться с мошенничеством при совершении покупок, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
В Роскачестве рассказали о мерах предосторожности при совершении покупок
  • Pixabay

По словам экспертов, перед совершением онлайн-сделки следует внимательно изучить сайт продавца, обратить внимание на рейтинг и изучить отзывы. Не стоит соглашаться на предоплату или переходить по подозрительным ссылкам, которые могут прислать в сообщениях.

Перед покупкой у физических лиц необходимо тщательно проверять товар. При выплате больших сумм лучше встречаться с продавцом лично и выбирать людное место. Следует настороженно относиться к слишком дешёвым товарам.

Эксперты Роскачества также не рекомендуют продавцам сообщать лишние данные своей карты, а также передавать товар до получения оплаты.

Ранее «Известия» писали, что специалисты Роскачества рассказали о мошенниках, которые обманывают покупателей, создавая сайты — двойники интернет-магазинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить