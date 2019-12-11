В Роскачестве рассказали о мерах предосторожности при совершении покупок

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы не столкнуться с мошенничеством при совершении покупок, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам экспертов, перед совершением онлайн-сделки следует внимательно изучить сайт продавца, обратить внимание на рейтинг и изучить отзывы. Не стоит соглашаться на предоплату или переходить по подозрительным ссылкам, которые могут прислать в сообщениях.

Перед покупкой у физических лиц необходимо тщательно проверять товар. При выплате больших сумм лучше встречаться с продавцом лично и выбирать людное место. Следует настороженно относиться к слишком дешёвым товарам.

Эксперты Роскачества также не рекомендуют продавцам сообщать лишние данные своей карты, а также передавать товар до получения оплаты.

Ранее «Известия» писали, что специалисты Роскачества рассказали о мошенниках, которые обманывают покупателей, создавая сайты — двойники интернет-магазинов.