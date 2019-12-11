Эксперт оценил сообщения о возможном повышении цен на автомобили в 2020 году

Аналитик автомобильного рынка Алексей Калачёв в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения о возможном росте цен на машины в 2020 году.

По словам эксперта, повышение стоимости автомобилей будет зависеть от инфляции и курса доллара.

«Курс иностранной валюты очень важен, потому что даже в отечественных марках есть значительная часть иностранных комплектующих, что уже говорить про сборку иномарок. Плюс увеличение утилизационного сбора, это тоже добавит пару процентов. Поэтому 5% за год вполне ожидаемы», — пояснил аналитик.

Он также добавил, что прогноз обоснован, но всё будет зависеть от множества факторов, поэтому строить предположения пока рано.