Эксперт оценил сообщения о возможном повышении цен на автомобили в 2020 году
- РИА Новости
По словам эксперта, повышение стоимости автомобилей будет зависеть от инфляции и курса доллара.
«Курс иностранной валюты очень важен, потому что даже в отечественных марках есть значительная часть иностранных комплектующих, что уже говорить про сборку иномарок. Плюс увеличение утилизационного сбора, это тоже добавит пару процентов. Поэтому 5% за год вполне ожидаемы», — пояснил аналитик.
Он также добавил, что прогноз обоснован, но всё будет зависеть от множества факторов, поэтому строить предположения пока рано.